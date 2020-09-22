Житель Лямбирского района пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 26-летнего жителя Лямбирского района, который обвиняется в мошенничестве.

Стражами порядка было установлено, что весной прошлого года указанный гражданин, используя паспорт своего друга, оформил несколько кредитов на общую сумму в размере 47 тыс. рублей. Заявки на получение денег молодой человек оформлял в режиме онлайн.

Выяснилось, что за некоторое время до совершения преступления обвиняемый встретил своего приятеля, который попросил его помочь ему получить кредит. Последний прислал фигуранту уголовного дела в социальной сети фотографии страниц своего паспорта. Процедуру оформления кредита завершить не удалось из-за технических неисправностей.

Спустя некоторое время 26-летний гражданин, испытывая финансовые трудности, оформил кредиты, используя оставшиеся у него паспортные данные друга. Стоит отметить, что часть долга парень погасил, дабы скрыть следы злодеяния.

Пострадавшему в определенный момент стали поступать звонки из финансовых организаций по причине образовавшихся долгов. Гражданин выяснил, кто получал деньги. Обвиняемый пообещал товарищу погасить все долги, но так этого и не сделал, вследствие чего пострадавший обратился в полицию.

Материалы уголовного дела в отношении 26-летнего гражданина в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

Ранее сообщалось о том, что житель Старошайговского района обвиняется в незаконном хранении и изготовлении оружия, а также угрозе убийством.

Источник: 13.мвд.рф