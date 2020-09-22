Жителя Краснослободского района осудили за незаконную рубку деревьев

В Краснослободском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений.

В марте нынешнего года 62-летний житель села Каймар на территории лесничества совершил незаконную рубку сосны и двух дубов. Сумма ущерба составила около 60 тыс. рублей.

Древесину, спиленную при помощи бензопилы, гражданин вывез на личном тракторе в собственное хозяйство. Из одного дерева мужчина изготовил могильный крест, второе распилил на дрова, третье срубил для отделки бани.

Решением суда в отношении сельчанина была избрана мера наказания в виде 6 месяцев лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф