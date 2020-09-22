В Чамзинке загорелся трактор

В Чамзинке пожарные ликвидировали возгорание трактора.
Указанное происшествие произошло днём 21 сентября на территории мясоперерабатывающего комбината. Загорелся трактор.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил кабину трактора на площади 2 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru