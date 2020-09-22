Мошенник, представившийся работником банка, ограбил 29-летнюю жительницу Саранска

В Саранске 29-летняя местная жительница лишилась денежных средств, поверив мошеннику, который представился работником банка.

Некоторое время назад 29-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил о том, что имеет место угроза похищения денежных средств со счета горожанки. Девушка, поверив в реальность сказанного незнакомцем, продиктовала ему данные своей банковской карты, а также код, полученный в смс-сообщении. После этого со счета горожанки были списаны денежные средства в сумме 150 тыс. рублей.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф