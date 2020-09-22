В Рузаевке горела баня

В Рузаевке произошло возгорание бани.

Днём 21 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Тельмана. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит баня. Огонь повредил постройку на площади 30 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru