В УФСИН РФ по Мордовии прошло межведомственное совещание

В УФСИН РФ по Мордовии состоялось межведомственное совещание с участием представителей региональных управлений ФСБ, МВД, Роскомнадзора, радиочастотного центра, а также операторов сотовой связи под председательством первого заместителя начальника ведомства Павла Ломакина.

Была обсуждена реализация комплекса неотложных мер профилактического и оперативно-технического характера, направленных на пресечение фактов неправомерного использования в учреждениях УФСИН РФ по Мордовии.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su