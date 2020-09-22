В УФСИН РФ по Мордовии прошли двухдневные учебно-методические сборы с начальниками центров трудовой адаптации осужденных, главными инженерами и начальниками отделов, курирующих организацию производственной деятельности исправительных учреждений.

В сборах приняли участие 38 сотрудников производственных служб.

В первый день сборов были проведены лекционные занятия, а также практические занятия на базе ИК-7, организованные на оборудованных учебных местах.

В рамках второго дня сборов были проведены лекционные занятия, а также практические занятия на учебных местах, организованных непосредственно на производственных объектах промышленной зоны ИК-1.

Завершились учебно-методические сборы итоговой проверкой полученных знаний.

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Источник: 13.fsin.su