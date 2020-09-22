Мэр Саранска поручил начать подготовку концепции новогоднего оформления города

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев поручил начать разрабатывать концепцию новогоднего оформления города.

Градоначальник отметил, что необходимо приступить к разработке концепции по оформлению Саранска к новогодним праздникам, исходя из имеющихся возможностей.

Также мэр сообщил, что информация о том, в каком формате будут проходить праздничные мероприятия, станет известна позже.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru