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Мэр Саранска поручил начать подготовку концепции новогоднего оформления города

Мэр Саранска поручил начать подготовку концепции новогоднего оформления города

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев поручил начать разрабатывать концепцию новогоднего оформления города.

Градоначальник отметил, что необходимо приступить к разработке концепции по оформлению Саранска к новогодним праздникам, исходя из имеющихся возможностей.

Также мэр сообщил, что информация о том, в каком формате будут проходить праздничные мероприятия, станет известна позже.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru