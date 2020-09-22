В Мордовии возобновляют работу бани и сауны

В Мордовии начинают возобновлять свою деятельность бани и сауны.

Глава Мордовии Владимир Волков внес изменения в указ о противодействии коронавирусной инфекции. В тексте постановления указано, что в республике разрешается возобновить деятельность бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, но исключительно по предварительной записи.

Рассматриваемое решение главы республики вступило в силу 22 сентября.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru