В Саранске продлили ограничение движения транспортных средств по проспекту 70 лет Октября

В Саранске ограничение движения и стоянки транспортных средств по проспекту 70 лет Октября от улицы Севастопольской до улицы Косарева продлевается до 24:00 28 сентября.

В период с 25 по 28 сентября автобусные маршруты №№1, 4, 5, 27, 150 вместо проспекта 70 лет Октября будут следовать по улице Косарева с выходом на улицу Волгоградскую и далее по действующим маршрутам.

Автобусный маршрут №44 в указанный период вместо проспекта 70 лет Октября будет следовать по улице Гожувской с выходом на улицу Севастопольскую и далее по действующему маршруту.

В период с 24:00 22 сентября до 05:30 23 сентября и с 24:00 23 сентября до 05:30 24 сентября будет временно ограничено движение транспортных средств на кольцевой развязке проспекта 70 лет Октября и улицы Косарева.

Причиной ограничения является ремонт дороги.

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Источник: adm-saransk.ru