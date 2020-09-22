В Саранске директор медицинского колледжа подозревается в получении взяток

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении директора медицинского колледжа, подозреваемой в получении взяток.

Представителями следственных органов было установлено, что в августе нынешнего года директор ГБПОУ РМ «Саранский медицинский колледж» несколько раз получала от жителей Мордовии взятки в виде денежных средств за зачисление на учебу.

Сумма противозаконного вознаграждения за зачисление на учебу за счет бюджетных средств составляла от 45 тыс. до 50 тыс. рублей. В остальных случаях (на платное отделение) данный показатель варьировался в диапазоне от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Общая сумма взяток, полученных подозреваемой, составляет 195 тыс. рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru