В Краснослободске адвокат подозревается в покушении на мошенничество

В Мордовии было возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, подозреваемого в покушении на мошенничество.

На днях в Краснослободске председатель коллегии адвокатов «Краснослободский юридический центр» был задержан после получения денежных средств в размере 700 тыс. рублей. За указанную сумму подозреваемый пообещал 30-летнему мужчине решить вопрос о положительной сдаче им квалификационных экзаменов и последующем беспрепятственном получении статуса адвоката. Председатель коллегии заведомо не намеревался исполнять взятые на себя обязательства, обратив полученные деньги в свою пользу.

Противоправные действия подозреваемого не были доведены до конца, поскольку были пресечены сотрудниками УФСБ России по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru