В одном из исправительных учреждений Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

При досмотре передачи, поступившей от жителя Саранска для осужденного к пяти с половиной годам лишения свободы, сотрудниками указанного исправительного учреждения были обнаружены и изъяты 19 сим-карт, которые были спрятаны в емкости с шампунем.

В этом же учреждении в посылке, предназначенной для осужденного к десяти годам лишения свободы, в обуви были обнаружены и изъяты мобильный телефон, зарядное устройство к нему и сим-карта. Почтовое отправление прислала жительница Москвы.

В настоящее время проводятся проверки по данным фактам.

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Источник: 13.fsin.su