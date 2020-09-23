В Инсаре горел заброшенный дом

В Инсаре произошло возгорание заброшенного дома.

Ранним утром 23 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Свентера. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит заброшенный дом. Огонь повредил постройку на площади, составляющей 40 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания жилого дома.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru