В Большеберезниковском районе в результате ДТП пострадала 40-летняя женщина

В Большеберезниковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 40-летняя гражданка.

Происшествие произошло утром 22 сентября на 41-м километре дороги, пролегающей между Саранском, Большими Березниками и Дубенками. По предварительной информации, 36-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», в определенный момент движения потеряла контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Телесные повреждения получила 40-летняя пассажирка «Лады». От госпитализации женщина отказалась.

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Источник: гибдд.рф