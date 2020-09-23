В Саранске загорелась квартира

В Саранске произошло возгорание квартиры.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС утром 22 сентября. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №3а, расположенного по адресу – улица Сущинского.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Огонь повредил имущество и внутреннюю отделку квартиры на общей площади, составляющей 5 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru