В Кадошкинском районе неизвестный мотоциклист устроил ДТП

В Кадошкинском районе произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля.

Происшествие произошло днём 22 сентября на территории населенного пункта Адашево. Недалеко от дома №16, расположенного по адресу – улица Ленина, неизвестный гражданин, управлявший мотоциклом, марка которого пока что не была установлена, врезался в легковой автомобиль марки ВАЗ-21074. Мотоциклист скрылся с места происшествия.

В результате данного ДТП никто не пострадал.

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Источник: гибдд.рф