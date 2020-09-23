В Атяшево загорелась зерносушилка

В Атяшево произошло возгорание зерносушилки.

Утром 22 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Гражданской. По указанному адресу произошло возгорание зерносушилки.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил строение зерносушилки на площади 15 квадратных метров.

Специалисты в настоящее время устанавливают причину пожара.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru