В Атяшево загорелась зерносушилка

В Атяшево произошло возгорание зерносушилки.
Утром 22 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Гражданской. По указанному адресу произошло возгорание зерносушилки.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил строение зерносушилки на площади 15 квадратных метров.
Специалисты в настоящее время устанавливают причину пожара.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru