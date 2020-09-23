В Саранске в результате пожара пострадала 91-летняя пенсионерка

В Саранске произошел пожар, в результате которого пострадала пенсионерка.

Происшествие произошло ранним утром 22 сентября. В жилом доме №4, расположенном по адресу – улица Веселовского, загорелись две квартиры.

Пострадала владелица одной из загоревшихся квартир, 91-летняя пенсионерка. Гражданка получила ожоги рук и лица первой и второй степени.

В квартире пенсионерки пламя повредило имущество и внутреннюю отделку. Кроме того, огнем был поврежден балкон второй квартиры.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru