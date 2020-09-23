В Саранске разыскивается девушка, подозреваемая в краже кошелька

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается девушка, которая подозревается в краже кошелька.

Вечером 17 сентября в магазине, расположенном по адресу – улица Терешковой, неизвестная гражданка похитила оставленный одной из покупательниц кошелек, в котором находились денежные средства в сумме 21 тыс. рублей.

Предполагаемая преступница была одета в куртку с капюшоном синего цвета, кофту белого цвета, темные брюки, туфли синего цвета. Также подозреваемая имела при себе сумку розового цвета.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о личности и местонахождении разыскиваемой гражданки, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(927)1948631, 29-77-01 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф