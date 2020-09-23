В Мордовии полицейские и общественники высадили саженцы

Сотрудники ОМВД России по Зубово-Полянскому району совместно с представителями общественности и ветеранами органов внутренних дел высадили саженцы деревьев.

Местом для высадки саженцев была выбрана аллея, расположенная в центральной части Зубовой Поляны.

Подобного рода мероприятия представляют собой серьезный вклад в озеленение населенных пунктов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф