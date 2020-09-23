В Мордовии разыскивается пропавший без вести житель Лямбирского района

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавший без вести житель Лямбирского района.

Гордеев Иван Александрович 1962 года рождения, являющийся жителем посёлка Совхоз Коммунар указанного района, 12 сентября ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно.

По предварительной информации, мужчина был одет в клетчатую рубашку.

Все, кто владеет какими-либо данными о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342)38-59-56, 38-59-59 или 102.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф