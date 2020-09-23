В Мордовии полицейские провели операцию «Розыск»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов повели итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Розыск».

Указанное мероприятие проводилось с целью активизации розыска лиц, обвиняемых, подозреваемых в совершении преступлений и скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, а также граждан, пропавших без вести, и установления личностей неопознанных трупов.

Было задержано 29 обвиняемых (подозреваемых) в совершении преступлений и скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, а также уклонявшихся от уголовного наказания. Все задержанные находились в федеральном розыске.

Кроме того, было установлено местонахождение восьми без вести пропавших граждан.

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Источник: 13.мвд.рф