В Ардатове сотрудники полиции пресекли факт незаконного оборота наркотиков

В Ардатове сотрудники правоохранительных органов пресекли факт незаконного оборота наркотиков.

Стражи порядка получили информацию о хранении 19-летним жителем Ардатова марихуаны в крупном размере, которую он планировал продать своему товарищу.

Молодые люди были задержаны после передачи запрещенного вещества. Марихуану парни собирались употребить совместно.

По словам 19-летнего подозреваемого, наркотическое средство общей массой около 245 г несколько дней назад он собрал на заброшенном поле, расположенном в Чувашии. Приехав домой, парень высушил и расфасовал наркотик на несколько пакетов. Затем он позвонил своему 30-летнему товарищу и предложил марихуану. Другу молодой человек сбыл наркотики массой 133,9 г.

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Источник: 13.мвд.рф