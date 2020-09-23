Интернет-мошенник ограбил 35-летнего жителя Саранска

В Саранске 35-летний местный житель был ограблен интернет-мошенником.
Некоторое время назад 35-летний житель Саранска на популярном сайте объявлений обнаружил публикацию о продаже четырех литых колесных дисков и комплекта летней резины. Горожанин связался с продавцом и перечислил на указанный им банковский счет предоплату в размере 19 тыс. рублей. После этого автор объявления выключил мобильный телефон, так и не прислав покупателю товар.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф