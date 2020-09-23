Жительница Саранска подозревается в краже украшений у знакомой

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали местную жительницу, которая подозревается в краже золотых изделий у своей знакомой.

Стражами порядка было установлено, что 3 сентября 23-летняя жительница Саранска гостила у своей 24-летней знакомой. В определенный момент хозяйка квартиры вышла в другую комнату. Воспользовавшись данным обстоятельством, гостья похитила из сумочки знакомой золотые сережки и два золотых кольца общей стоимостью 50 тыс. рублей. Украденное имущество подозреваемая сдала в ломбард.

В отношении 23-летней жительницы Саранска было возбуждено уголовное дело. Девушка не отрицает свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф