В Мордовии прокуратура добилась признания недействительным договора аренды муниципального имущества

Решением Арбитражного суда Мордовии было удовлетворено исковое заявление заместителя прокурора Мордовии о признании недействительным договора аренды муниципального имущества от декабря прошлого года, заключенного между МУП Зубово-Полянского района «Явас-Водоканал» и ООО «Водоканал», и обязательстве возвратить имущество.

Основанием для оспаривания сделки стало нарушение установленного законом порядка передачи в пользование сорока объектов коммунального назначения (водопровода, артезианских скважин, очистных сооружений и др.).

Срок эксплуатации спорного имущества на момент заключения сделки превышал пять лет, по причине чего его передача в пользование могла быть осуществлена только по результатам торгов на право заключения концессионного соглашения, что сделано не было.

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Источник: epp.genproc.gov.ru