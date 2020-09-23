Прокуратура Мордовии следит за соблюдением прав граждан на оплату труда

Одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры Мордовии остается надзор за соблюдением прав граждан на оплату труда.

В период с января по август нынешнего года в республике прокурорами в рассматриваемой сфере было выявлено 2291 нарушение закона, принесено 43 протеста, в суд предъявлено 1212 заявлений о выдаче судебных приказов, внесено 191 представление.

По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности было привлечено 160 лиц, к административной – 133, 10 должностных лиц предостережено о недопустимости нарушения закона. По материалам прокурорских проверок было возбуждено 3 уголовных дела.

Принятые меры позволили восстановить права на оплату труда более 25 тыс. работников различных организаций на общую сумму свыше 300 млн рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru