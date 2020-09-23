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Прокуратура Мордовии следит за соблюдением прав граждан на оплату труда

Прокуратура Мордовии следит за соблюдением прав граждан на оплату труда

Одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры Мордовии остается надзор за соблюдением прав граждан на оплату труда.

В период с января по август нынешнего года в республике прокурорами в рассматриваемой сфере было выявлено 2291 нарушение закона, принесено 43 протеста, в суд предъявлено 1212 заявлений о выдаче судебных приказов, внесено 191 представление.

По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности было привлечено 160 лиц, к административной – 133, 10 должностных лиц предостережено о недопустимости нарушения закона. По материалам прокурорских проверок было возбуждено 3 уголовных дела.

Принятые меры позволили восстановить права на оплату труда более 25 тыс. работников различных организаций на общую сумму свыше 300 млн рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru