В Атяшево 38-летний мужчина убил 18-летнего парня

В Атяшево сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в убийстве парня.

Стражами порядка было установлено, что днём 23 сентября 38-летний безработный житель указанного населенного пункта, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице 18-летнего парня. Последний нецензурно выругался в адрес сельчанина. Подозреваемый, восприняв ругательства юноши в качестве личного оскорбления, сходил домой, взял нож, а затем, вернувшись обратно, ударил им обидчика в живот. От полученного ранения пострадавший скончался.

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего гражданина.

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Источник: 13.мвд.рф