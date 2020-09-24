В центре Саранска появятся новые дорожные знаки

В центральной части Саранска будут установлены новые дорожные знаки.

Новые дорожные знаки появятся на перекрестках улиц Полежаева и Ботевградской, Коммунистической и Пролетарской, Коммунистической и Ботевградской, которые являются местами концентрации ДТП.

Подрядная организация ООО «Дорсервис» уже приступила к работам. В настоящее время ведутся подготовительные работы по установке элементов инфраструктуры безопасности дорожного движения.

В общей сложности будет заменено и установлено 19 консольных опор, 151 дорожный знак и нанесена разметка термопластиком.

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Источник: adm-saransk.ru