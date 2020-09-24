В Кочкуровском районе в результате ДТП пострадала 55-летняя женщина

В Кочкуровском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 55-летняя гражданка.

Происшествие произошло днём 23 сентября на территории населенного пункта Новая Пырма. Недалеко от дома №1, расположенного по адресу – улица Центральная, 54-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21074, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части на обочину, а после этого врезалось в деревянный столб.

Пострадала 55-летняя пассажирка ВАЗа. Женщина была госпитализирована.

В отношении 54-летнего автомобилиста был составлен административный протокол.

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Источник: гибдд.рф