В Саранске женщина пострадала в результате падения в салоне автобуса

В Саранске 68-летняя гражданка пострадала, упав в салоне автобуса.

Инцидент произошел днём 23 сентября на территории Пролетарского района города. По предварительной информации, 34-летний гражданин, находившийся за рулем автобуса марки МАЗ, во время движения по улице Веселовского резко затормозил. По этой причине в салоне транспортного средства упала 68-летняя гражданка.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Также читайте о том, что накануне в Кочкуровском районе в результате ДТП пострадала 55-летняя женщина.

Источник: гибдд.рф