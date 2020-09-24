В Саранске был задержан пьяный водитель легковушки

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Поздним вечером 23 сентября неподалеку от дома №44, расположенного по адресу – улица Лихачева, инспекторами ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен легковой автомобиль марки «Лада-Гранта». За рулем транспортного средства находился 27-летний молодой человек, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности из-за аналогичного нарушения.

Также читайте о том, что в Саранске женщина пострадала в результате падения в салоне автобуса.

Источник: гибдд.рф