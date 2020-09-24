В Ковылкино произошло ДТП с участием двух автомобилей

В Ковылкино по вине водителя ВАЗа произошло ДТП.

Указанное происшествие произошло утром 23 сентября неподалеку от дома №32, расположенного по адресу – улица Калинина. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-210740, во время движения задним ходом проявил невнимательность, в результате чего транспортное средство врезалось в автомобиль марки «Мерседес».

Вследствие данного происшествия никто не пострадал.

Транспортные средства получили повреждения.

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Источник: гибдд.рф