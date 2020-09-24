В Саранске прошло рейдовое мероприятие «Чистые стекла»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Чистые стекла».

Инспекторы ГИБДД особое внимание уделяли выявлению нарушений, связанных с управлением транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

В ходе проведения рейдовых мероприятий стражами порядка было выявлено 34 нарушителя ПДД, которые были привлечены к административной ответственности.

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Источник: гибдд.рф