В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии прошла выставка «Дары осени»

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии прошла выставка под названием «Дары осени».

Основой для создания осенних композиций, оформления красивых букетов и шедевров кулинарии стало изобилие овощей, фруктов, грибов, листьев и шишек, подаренных осенью.

Сотрудники и слушатели учебного центра ответственно подошли к подготовке мероприятия.

Жюри по достоинству оценивало каждый осенний шедевр, определяло победителей.

После проведения праздника кулинары делились своими рецептами.

Победители были награждены дипломами.

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Источник: 13.fsin.su