В одной из колоний Мордовии прошел конкурс причесок

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс причесок.

На глазах у зрителей парикмахеры создавали обворожительные прически, используя лишь расческу и заколки.

Жюри конкурса учитывало скорость, с которой конкурсантки создавали прически, форму и стиль.

Лучшими были признаны три участницы, которые были награждены грамотами.

Задачами подобных мероприятий является создание условий для развития творческих способностей осужденных и популяризация профессии парикмахера.

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Источник: 13.fsin.su