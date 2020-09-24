В Саранске горел автомобиль

В Саранске произошло возгорание автомобиля.

Вечером 23 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Пролетарского района города. Возле дома №13, расположенного по адресу – улица Солнечная, загорелся автомобиль. Огонь повредил транспортное средство на площади 4 кв. м.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

По предварительным данным, автомобиль длительное время не эксплуатировался.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru