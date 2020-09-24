В Саранске оштрафовали гражданина, ударившего сотрудника Росгвардии

В Саранске суд вынес приговор в отношении 29-летнего гражданина, который ударил сотрудника Росгвардии.

В начале августа нынешнего года 29-летний Артем Сульдин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своим приятелем находился в супермаркете, расположенном по адресу – улица Ботевградская. Парни громко матерились. Сотрудники торгового заведения вызвали представителей Росгвардии. Гражданин Сульдин стал возмущаться из-за приезда стражей порядка, а также нецензурно выражаться в их адрес. Когда правоохранители предложили горожанину проследовать в служебный автомобиль для составления протокола, он ударил одного из них ногой в живот.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении гражданина Сульдина была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru