В Лямбире появится новый сквер

Лямбирь вошел в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год.

В указанном населенном пункте будет обустроен сквер. Он расположится по улице Ленина. Сквер будет располагаться возле ДК.

Будет разработана площадка с зонами для отдыха и прогулок. Основная территория будет оснащена скамейками, освещением. Также планируется разбить газоны, цветники, посадить кустарники.

Кроме того, проект благоустройства общественной территории предусматривает установку современных тренажеров, строительство детской игровой площадки, а также обустройство зоны для проведения небольших концертных программ, танцевальных вечеров и конкурсов.

На прилегающей к скверу территории планируется сооружение автопарковки.

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Источник: e-mordovia.ru