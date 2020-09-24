В Чамзинке строят водозабор

В Мордовии осуществляется реализация регионального проекта под названием «Чистая вода».

На строительстве водозабора №2 в Чамзинке проведена в два слоя окраска водоотталкивающей эмалью внутренних поверхностей четырех резервуаров объемом 600 м3 каждый. Завершены подготовительные работы под укладку асфальтного покрытия на территории скважин, выполнена вертикальная планировка площадок, устроены обочины и выравнены откосы земляного полотна дороги с щебеночным покрытием.

Начались работы по автоматизации водозаборного узла, проведены гидравлические испытания резервуаров, сделана наружная гидроизоляция стен.

Ведется строительство проездов внутри территории водозабора, прокладка сетей водопровода внутри площадки. Рабочие приступили к установке ограждения водозабора.

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Источник: e-mordovia.ru