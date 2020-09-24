В Мордовии бывшая заведующая детским садом обвиняется в мошенничестве

В Ромодановском районе суд вынесет приговор в отношении бывшей заведующей детским садом, которая обвиняется в мошенничестве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что обвиняемая, занимая должность заведующей детским садом, устроила на работу своего супруга. Мужчина трудился разнорабочим. Спустя некоторое время муж обвиняемой уволился, но в официальной документации он продолжал числиться в штате. В период с января 2014 года по июль 2015 года женщина получала зарплату супруга, хотя последний не работал. Сумма похищенных денег составила около 58 тыс. рублей.

Обвиняемая полностью возместила причиненный ущерб.

Материалы уголовного дела в отношении женщины в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru