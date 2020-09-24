В Ичалковском районе были обнаружены несанкционированные свалки

Прокуратурой Ичалковского района в администрациях Берегово-Сыресевского, Гуляевского, Ладского, Лобаскинского, Оброчинского, Парадеевского, Рождественно-Баевского и Смольненского сельских поселений была проведена проверка соблюдения законодательства об отходах производства и потребления, а также санитарно-эпидемиологического законодательства.

По результатам проверки было установлено, что на земельных участках, расположенных в границах указанных муниципальных образований, в нарушение требований федерального законодательства имеются несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов. Администрации сельских поселений мер по их ликвидации не предпринимали.

В Ичалковский районный суд были направлены 8 административных исковых заявлений с требованиями о признании незаконным бездействие администраций вышеуказанных муниципальных образований и об обязательстве ликвидировать несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов.

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Источник: epp.genproc.gov.ru