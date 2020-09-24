Житель Чамзинского района подозревается в угоне автомобиля

В Чамзинском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в угоне автомобиля.

Стражами порядка было установлено, что 21 сентября 47-летний житель села Киржеманы гостил у своего знакомого. В компании владельца жилья мужчина распивал спиртные напитки. В определенный момент гость уснул. После этого хозяин дома ушел к знакомому. Проснувшись, гость обнаружил, что владельца жилья нет, а на столе лежат ключи от его автомобиля. Подозреваемый решил прокатиться на машине знакомого. На угнанном транспортном средстве мужчина вместе со своими приятелями направился в магазин, где был задержан стражами порядка.

В отношении 47-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело. Мужчина не отрицает свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф