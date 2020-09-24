Житель Лямбирского района устроил стрельбу в ресторане

В Мордовии был задержан местный житель, который устроил стрельбу в ресторане.

Некоторое время назад 29-летний житель Лямбирского района, находясь в Саранске, попытался зайти в ресторан, будучи пьяным. Охранник заведения не пустил парня. Молодой человек ушел, восприняв отказ в посещении в качестве оскорбления. Спустя некоторое время парень вернулся, имея при себе травматический пистолет. В зале ресторана гражданин выстрелил из оружия в охранника, попав ему в ногу. Затем парень вышел на улицу, где находилась администратор, пытавшаяся вызвать по телефону полицию. Направив в сторону пострадавшей пистолет, молодой человек высказал угрозы убийством, а затем ушел в неизвестном направлении.

На следующий день житель Лямбирского района был задержан стражами порядка.

В отношении 29-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

Также читайте о том, что житель Чамзинского района подозревается в угоне автомобиля.

Источник: 13.мвд.рф