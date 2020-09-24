В Атюрьевском районе местный житель подозревается в мошенничестве

В Атюрьевском районе стражи порядка задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что некоторое время назад 43-летний житель села Мордовская Козловка подобрал на улице две сувенирные банкноты номиналом 1 и 5 тыс. рублей. Затем мужчина встретил своего знакомого, который страдает психическим заболеванием. Подозреваемый попросил встретившегося ему гражданина купить ему в магазине спиртное, передав найденные купюры. Последний отправился в торговое заведение, не понимая по причине заболевания, что переданные деньги не являются настоящими. Знакомый подозреваемого попытался купить спиртное, но это ему не удалось, поскольку продавщица распознала сувенирные банкноты.

В отношении 43-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф