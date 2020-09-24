В Саранске за один день изъяли из оборота три фальшивые банкноты

В Саранске за один день были изъяты из оборота три фальшивые денежные купюры.

Фальшивая денежная купюра номиналом 1 тыс. рублей поступила в банк из магазина, расположенного в посёлке Умёт.

Две поддельные банкноты номиналом 5 тыс. рублей были выявлены при пересчете денежной выручки, поступившей в инкассаторских сумках из салонов сотовых связей.

По каждому из указанных фактов было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф