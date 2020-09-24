В Мордовии разыскивается парень, самовольно покинувший медицинское учреждение

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскивается гражданин, который самовольно покинул медицинское учреждение.

Кувакин Максим Сергеевич 1996 года рождения, являющийся жителем Саранска, 22 сентября самовольно покинул территорию медицинского учреждения, расположенного в населенном пункте Звездный. Парень может находиться в Пролетарском районе Саранска.

Известно, что молодой человек был одет в темную толстовку с капюшоном серого цвета, спортивные штаны серого цвета и кроссовки того же цвета. На руках и ногах парня имеются следы ожогов.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: (8342) 38-59-56, 38-59-59 или 102.

Также читайте о том, что в Саранске за один день изъяли из оборота три фальшивые банкноты.

Источник: 13.мвд.рф