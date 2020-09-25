В Мордовии психологи в работе с осужденными применяют гештальт-терапию

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии в индивидуальной работе с осужденными широко применяется гештальт-терапия.

Гештальт-терапия направлена на расширение сознания человека и посредством этого достижение большей внутренней целостности.

Рассматриваемая методика применяется в работе с осужденными, имеющими наркотическую зависимость. Данным лицам свойственны выраженные эмоционально-волевые нарушения, асоциальные установки, деструктивное поведение, психические расстройства и отклонения, потеря контроля над собой и своей жизнью.

Получая помощь гештальт-терапевта, человек вновь обретает возможность контролировать свое поведение, совершая осознанный выбор каждый день.

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Источник: 13.fsin.su