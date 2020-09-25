Заместитель главы правительства Мордовии посетил исправительный центр

Участок для осужденных к принудительным работам, функционирующий как исправительный центр, на базе колонии-поселения №8 УФСИН РФ по Мордовии посетил заместитель председателя республиканского правительства Геннадий Комусов.

Геннадий Комусов ознакомился с условиями, созданными для осужденных к принудительным работам, осмотрев жилые секции, столовую, помещение для воспитательной работы с осужденными.

Стоит отметить, что судебная практика приговоров к принудительным работам сравнительно молода. На территории Мордовии до настоящего времени из-за отсутствия исправительного центра осужденным приходилось выезжать в соседний регион для отбывания наказания. Участок, функционирующий как исправительный центр, был создан на базе колонии-поселения №8 в прошлом году.

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Источник: 13.fsin.su